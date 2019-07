Rijkswaterstaat koelt brug in Stroobos met water

Publicatie: di 23 juli 2019 12.40 uur

STROOBOS - In verband de warmte laat Rijkswaterstaat Noord Nederland de brug in Stroobos koelen met water. Zo wil Rijkswaterstaat voorkomen dat de brug vanwege de hitte niet in storing komt.

Tot donderdag zal er preventief water over de brug worden gesproeid. Naast de brug in Stroobos zullen ook de bruggen in Spannenburg en Oudeschouw worden gekoeld met water.

FOTONIEUWS