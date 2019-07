Pilot snelvaren Burgumer Mar voorlopig stopgezet

BURGUM - Het snelvaren op de Burgumer Mar is per direct niet meer toegestaan, zo heeft de rechtbank besloten. Aanleiding hiervoor is een beroep dat is ingediend tegen de pilot snelvaren in dit gebied. De provincie haalt dinsdag de gele boeien die het gebied markeren uit het water. Op maandag 29 juli doet de rechtbank een definitieve uitspraak of de proef door mag gaan.

Hoewel de pilot al ruim vijf weken aan de gang is, was het tot 23 juli nog steeds mogelijk om in beroep te gaan tegen het aanwijzingsbesluit. Van deze mogelijkheid is inmiddels ook gebruik gemaakt. Omdat het behandelen van een beroep vaak de nodige tijd in beslag neemt, is gelijktijdig ook een voorlopige voorziening aangevraagd (een soort van tijdelijke uitspraak waarbij het snelvaren tijdelijk wordt stilgelegd tot de uitspraak).

Begin juni heeft de provincie een deel van de Burgumer Mar aangewezen als snelvaargebied om een proef te kunnen doen. De opzet is om gedurende twee jaar het snelvaren van 15 juni tot en met 15 september toe te staan. Op die manier wil de provincie onderzoeken wat het effect van snelvaren is op de omgeving en de natuur. Door de voorlopige uitspraak is de provincie genoodzaakt de pilot voorlopig stop te zetten.