Brandweer redt kat uit de boom

Publicatie: ma 22 juli 2019 20.19 uur

FEANWâLDEN - In een boom aan de Prysterikker in het dorp Feanwâlden zat sinds zondagochtend een kat in de boom. Maandagavond rond tien voor zeven werd de brandweer van De Westereen, samen met korps Burgum gealarmeerd om de kat te redden.

De brandweer van De Westereen kwam ter plaatse en heeft met behulp van een ladder de kat uit de boom gehaald, waarna deze werd herenigd met de baasjes.

De buurt liep massaal uit voor de brandweerinzet. De inzet van brandweer Burgum was niet meer nodig.