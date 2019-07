Vrouw steelt 40 accu's en gaat ervandoor

Publicatie: ma 22 juli 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een vrouw uit Apeldoorn (27) is maandag door de politierechter voor de diefstal van 40 gebruikte accu’s bij een autobedrijf in Broeksterwâld veroordeeld tot een boete van 750 euro. De vrouw had op 10 augustus 2017 de accu’s in haar bestelbus geladen, toen ze werd overlopen door de eigenaar van het autobedrijf. De vrouw was in de auto gesprongen en er vandoor gegaan.

Op autoruiten gebonkt

Volgens haar was dat omdat de garagehouder ‘woest’ was. ‘Die man werd zo boos’, zei ze. Toen ze wegreed zou hij woedend op de autoruiten hebben gebonkt. Ze stond maandag niet alleen terecht voor diefstal, ze had ook niet de vereiste papieren – voor gevaarlijke stoffen- om zoveel accu’s te vervoeren. De Apeldoornse, ze was net een handelsonderneming begonnen, zei dat ze zich van geen kwaad bewust was geweest.

In de buurt van Dokkum

Ze was gebeld door ene ‘Johan’, die had gevraagd om een lading accu’s te halen ergens in de buurt van Dokkum. Ze kende de beller niet. Hij zou hebben gezegd dat de eigenaar van de garage met vakantie was. Terugbellen kon ze niet, Johan had anoniem gebeld. Ze was volgens eigen zeggen ook niet van plan geweest om met zoveel accu’s te gaan rijden. Ze zou iemand bellen voor hulp. Dat ging niet door toen ze door de garagehouder werd betrapt.

‘Onsamenhangend verhaal’

‘Een onsamenhangend verhaal’, vond officier van justitie Daniëlle van Ieperen. ‘Alles stond al in de auto, ze is er gewoon vandoor gegaan’. De vrouw had indertijd een rechtszaak kunnen voorkomen als een schikking van 1500 euro had betaald. Dat had ze niet gedaan en uiteindelijk pakte dat in haar voordeel uit. De rechter deed de helft van de boete voorwaardelijk, de Apeldoornse moet 750 euro betalen. De rechter noemde het ‘leergeld’, hij vond dat de vrouw beter had moeten informeren waar ze zich mee inliet.