Vrouw heeft bewerkte nijlpaardtanden in huis

Publicatie: ma 22 juli 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige vrouw uit Heerenveen kreeg maandag van de politierechter een voorwaardelijke boete van 300 euro voor het bezit van twee verboden nijlpaardtanden. De vrouw had de bewerkte ivoren tanden via een advertentie op Marktplaats te koop aangeboden. Vervolgens kreeg ze de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan de deur.

Ivoor in de vitrinekast

Ze zei tegen de rechter dat ze niet wist dat ze in overtreding was. Ze wist wel dat het hebben van olifantenivoor strafbaar is. "Omdat dat altijd in het nieuws is", aldus de Heerenveense. De vrouw kreeg in eerste instantie een strafbeschikking voor alle ivoor die ze thuis in de vitrinekast had staan. Toen later bleek dat ze alleen voor de nijlpaardtanden niet de vereiste papieren had, verlaagde justitie de boete naar 300 euro.

Handelaar in ivoor

De rechter maakte er een geheel voorwaardelijke boete van. "Ik heb niet het gevoel dat u de handelaar in ivoor bent waar Nederland wakker van moet liggen", aldus de rechter. De voorwaardelijke straf moest volgens de rechter vooral 'een leermoment' voor de verdachte zijn. "Dat u weet dat u met ivoor voorzichtig moet zijn."