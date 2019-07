Dronken man (36) is vervelend in Grou

Publicatie: ma 22 juli 2019 13.03 uur

GROU - Aan de Doorbraak in Grou heeft de politie zondag om 18.00 uur een 36-jarige man op de bon geslingerd. De man veroorzaakte ernstige overlast bij een terras. De agenten zagen meteen dat de man flink dronken was. In de afgelopen nacht was hij al door de politie naar huis gestuurd vanwege zijn dronkenschap.

Deze keer kreeg de man een bekeuring voor openbare dronkenschap en nuttige van alcohol op straat. Tevens is hij niet meer welkom op het terras.