Piepende wielen in Earnewâld

Publicatie: zo 21 juli 2019 17.55 uur

EARNEWâLD - Zondag trok er door het centrum van Earnewâld een wel heel opvallende stoet. Het waren de dames van de Piepende wielen. Met verschillende wandelwagens en in oude kostuums paradeerde deze groep voorbij.

De Piepende Wielen is een vriendengroep, die met antieke, nostalgische kinderwagens lopen met daarbij de passende kleding van 1880 tot 1970. Deze activiteit is onderdeel van de de zomeractiviteiten die in Earnewâld. De middenstand en lokale verenigingen organiseren tot en met 29 september elke zondagmiddag vanaf 5 mei t/m 29 september een activiteit.

