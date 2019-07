Lintje voor Sijtze de Boer uit Garyp

Publicatie: za 20 juli 2019 23.38 uur

GARYP - De heer Sijtze de Boer (72) uit Garyp kreeg zaterdag het versiersel opgespeld als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Boer ontving deze onderscheiding uit handen van burgemeester Jeroen Gebben. De uitreiking vond plaats tijdens de Hynstedagen Tytsjerksteradiel in Garyp. Sijtze de Boer spant zich al meer dan 25 jaar vrijwillig in voor de samenleving op verschillende terreinen.

Het Friese Paard is een grote passie van de heer De Boer. Hij was van 1983-2006 werkzaam bij het Koninklijk Fries Paarden Stamboek en is meer dan twaalf jaar bestuurslid bij de Hynstedagen Tytsjerksteradiel en sinds 2012 voorzitter. Dit jaar draagt hij de voorzittershamer over aan de jongere generatie paardenliefhebbers. Daarnaast is hij als ambassadeur voor het Koninklijk Fries Paarden Stamboek actief betrokken bij het Friese paard in binnen- en buitenland. De inzet van de heer De Boer beperkt zich dus niet tot onze landsgrenzen. Ook is Sijtze de Boer ruim 12 jaar actief voor "De Vrienden van God's Golden Acre Nederland. Vanuit die organisatie is een weeshuis in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika, opgericht. Met andere vrijwilligers zet de heer De Boer zich in om het weeshuis op de kaart te zetten om financiële en materiële bijdragen te kunnen leveren. Tevens heeft hij hier vrijwilligerswerk verricht op locatie.

In de jaren negentig is de heer De Boer lid geweest van het algemeen bestuur van het CDA van Tytsjerksteradiel. Vanaf 2007 was hij enkele jaren voorzitter van dit lokale CDA-bestuur. Daarnaast is de heer De Boer zeer actief in zijn woonplaats Garyp. Zo is hij tot op de dag van vandaag actief voor de PKN-gemeente in Garyp. Eerder heeft hij in totaal 12 jaar in verschillende perioden in de Kerkenraad deelgenomen en heeft ook meerdere andere functies bekleed. Verder is Sijtze de Boer actief als vrijwilliger in het dorpshuis "Mienskipsintrum It Gea Hûs" in Garyp.

