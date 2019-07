Summer Sale 20% korting bij Kappersshop Drachten

Publicatie: za 20 juli 2019 14.00 uur

DRACHTEN - Bij de Kappersshop verkopen ze professionele kappersproducten en materialen. Niet alleen de kapper, maar ook de consument kan bij de Kappersshop aan de Noorderdwarsvaart 31 terecht.

"Al onze medewerkers hebben een kappers achtergrond en kunnen daarom een goed en eerlijk advies geven", aldus Edward Postma, die samen met zijn vrouw Therese eigenaar is van de Kappersshop in Drachten.

"We verkopen alles op haargebied, van haarverf tot tondeuse. Een trend die we momenteel zien is het groeiende aantal barbiers. Wil je thuis ook eens ouderwets scheren met scheerzeep en een scheerkwast, kom dan eens langs. Klassieke Italiaanse scheer producten verkopen we ook."

Tijdens de schoolvakantie geeft de Kappersshop 20% korting op het hele assortiment, met uitzondering van lopende acties. Reden te meer om eens een kijkje te nemen!

De Kappersshop zit naast de Bios, aan de Noorderdwarsvaart 31 te Drachten.

Adres:

Kappersshop

Noorderdwarsvaart 31

9203 CA Drachten

tel 0512-543258

www.kappersshop.com

