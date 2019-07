Beinn Mowi te water gelaten bij IBIS in Sumar

Publicatie: vr 19 juli 2019 17.30 uur

SUMAR - Bij IBIS Construction in Sumar werd vrijdagochtend de werkboot Beinn Mowi te water gelaten. Het schip is een landingsvaartuig en is ingericht voor het vervoer van materieel. Het is het zusterschip van de op 25 mei bij IBIS te water gelaten Mowi Supporter.

De 250 tonner kraan van KTF had weinig moeite om het 75 ton wegende schip naar zijn plek te tillen. Het schip krijgt de stad Mallaig in Schotland als thuishaven. Het wordt ingezet bij werkzaamheden in de visserij-industrie.

FOTONIEUWS