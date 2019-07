Bijzondere slijpsteen gevonden op terp van Ee

Publicatie: vr 19 juli 2019 16.27 uur

EE - Bij rioleringswerkzaamheden op de terp van Ee is een bijzondere slijp – wetsteen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Archeoloog André Pleszynski van MUG Ingenieursbureau uit Leek, die de werkzaamheden archeologisch begeleidt, vond donderdag het 18 cm lange natuurstenen werktuig in de Lytse Loane.

In een lang verleden ontbraken wet- en slijpstenen in geen enkele gereedschapskist. Het werd gebruikt om messen, bijlen, beitels en zwaarden scherp te maken. De gevonden wetsteen is aan één zijde doorboord. Waarschijnlijk omdat de steen zo bevestigd kon worden aan de gordel van de ambachtsman die hem bezat. Op de steen zijn zeer duidelijk de gebruikssporen van het wetten te zien. De steen dateert vermoedelijk uit de 8e/ 9e eeuw na Chr.

Volgens de archeoloog is het een museumwaardige vondst. "Het komt niet vaak voor dat er complete wetstenen van dit formaat worden gevonden." aldus Pleszynski.

In de collectie van het Rijkmuseum voor Oudheden in Leiden is een vergelijkbare vroegmiddeleeuwse vondst afkomstig uit Dorestad opgenomen, maar de steen die in Ee is gevonden is groter.

Meer vondsten

Op de terp van Ee wordt de riolering vervangen. Archeologen hebben van de gemeente Noardeast-Fryslân opdracht gekregen om de werkzaamheden te begeleiden. Zij brengen de opbouw van de terp in kaart. In de Grutte Loane en de Lytse Loane hebben de onderzoekers veel terplagen kunnen documenteren. In de terplagen worden veel vondsten gedaan, zoals kogelpotaardewerk en dierlijke botten. Ook de wet-slijpsteen is uit een terplaag afkomstig. Op de kruising van de Grutte Loane met de Achterwei zijn sloten blootgelegd, die de terp in de late middeleeuwen omgaven.