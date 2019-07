Zondag geen treinen tussen Leeuwarden en Groningen

Publicatie: vr 19 juli 2019 15.26 uur

LEEUWARDEN - Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er op zondag 21 juli geen treinen tussen Groningen en Leeuwarden. Arriva zet zowel stop- als snelbussen in.

Gevolgen voor de treinreis:

Er rijden zowel stop- als snelbussen tussen Groningen en Leeuwarden.

Reizigers moeten rekening houden met maximaal 45 minuten extra reistijd.

Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Zoals bijvoorbeeld een ov-chipkaart. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op het treinstation. De bussen die ingezet worden als vervangend vervoer vertrekken uit Groningen en Leeuwarden vanaf het busstation en op de andere stations vanaf het voorplein.