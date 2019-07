Schoonmaakster (46) plukt bejaarde dame kaal

Publicatie: vr 19 juli 2019 13.38 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige inwoonster van Ee die als schoonmaakster werkzaam was bij een bejaarde vrouw, is vrijdag wegens diefstal bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De vrouw heeft in anderhalf jaar tijd ruim 8000 euro gestolen van een 80-jarige vrouw waar ze schoonmaakwerk en boodschappen voor deed.

Mobiele app

Het bedrag is gebaseerd op pintransacties, maar volgens politierechter Gustaaf Wijnands ligt het ontvreemde bedrag waarschijnlijk nog hoger. De vrouw kreeg de pinpas plus code om boodschappen te doen. Het slachtoffer kon dat zelf niet, ze was slecht ter been. De schoonmaakster gebruikte de mobiele app op haar eigen telefoon om dingen aan te schaffen en geld te pinnen. Op die manier had ze de pas van de oude vrouw niet eens nodig.

Led-tv en boxspring

De vrouw deed allerlei aankopen bij webwinkels zoals Coolblue, Wehkamp, Bonprix en Aktiesport. De politie kon 82 internetbetalingen achterhalen. Maar ze betaalde er ook een camping van, een bioscoopbezoek en gordijnen. Ze zou onder andere een led-tv en boxspring hebben aangeschaft. Er zijn ook aanwijzingen dat ze met het geld een auto heeft aangeschaft. ‘Ze heeft gewoon een oude vrouw besodemieterd’, stelde officier van justitie Bas Rademacher.

12, 50 per uur

De vrouw had een bijstandsuitkering. Ze had zelf verklaard dat ze niet betaald werd voor het schoonmaakwerk. De oude vrouw had aan de politie verteld dat ze schoonmaakster 12,50 euro per uur betaalde en nog eens 5 euro extra als er boodschappen gedaan moesten worden. Het slachtoffer had geen schadeclaim ingediend. Toen de politie contact met haar zocht voor nog wat extra vragen, bleek de vrouw niet tot antwoorden in staat, ze lag in het ziekenhuis.

Aan de Staat betalen

De officier kwam tot de conclusie dat het niet anders kon dan dat de verdachte verantwoordelijk was voor alle pintransacties. Het bejaarde slachtoffer had verklaard dat ze totaal geen verstand had van internetbankieren. Hoewel er geen claim lag, vond de rechter dat de vrouw niet mocht profiteren van het geld dat ze heeft verduisterd. Wijnands bepaalde dat ze de ruim 8200 euro aan de Staat moet betalen.