Bouw van 18 appartementen aan Trambaan

Publicatie: do 18 juli 2019 20.25 uur

BURGUM - Burgum krijgt er 18 nieuwe appartementen bij. De bouw van het nieuwe complex krijgt een plek aan de Trambaan. De locatie was in het bezit van de gemeente Tytsjerksteradiel en wordt nu verkocht.

Door de herinrichting van het gebied (na de aanleg van de Centrale As) is er ruimte ontstaan bij de Trambaan voor een nieuw appartementengebouw. Bouwbedrijf Swart uit Eastermar ontwikkelde voor de locatie een plan. Het college van B&W stemde deze week in met het bouwplan en biedt de locatie te koop aan.