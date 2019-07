Opnieuw inbraak bij voetbalvereniging Dokkum

Publicatie: do 18 juli 2019 19.20 uur

DOKKUM - In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebroken in de kantine van voetbalvereniging VV Dokkum aan de Harddraversdijk in Dokkum.

Om naar binnen te komen is een ruit van de kantine vernield. Ondanks extra veiligheidsmaatregelen weerhield het de dieven niet om snoep, chips en (fris) drank te stelen.

Het is niet de eerste keer dat er wordt ingebroken bij de voetbalvereniging. In augustus 2018 werd er ook al ingebroken in de kantine.