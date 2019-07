Gewonden bij ongeval N369

Publicatie: do 18 juli 2019 18.06 uur

HARKEMA - Bij een ongeval op de Betonwei bij Harkema zijn donderdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt. Een man wilde vanaf de kant van De Spitkeet in zijn auto de Betonwei oversteken richting Harkema en zag daarbij een personenwagen, komende uit de richting van Kootstertille, over het hoofd. Een botsing was het gevolg.

Na het ongeval werden diverse hulpdiensten naar het ongeval gestuurd. De politie sloot daarbij één kant van de N369 af. De man die wilde oversteken werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Vanuit de andere wagen, waarin 3 vrouwen zaten, werd een vrouw onderzocht in de ambulance.

Beide wagens waren rijp voor de sloop en moesten door een berger worden afgesleept.

