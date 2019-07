Rechter tegen stalker: â€˜De liefde is voorbijâ€™

Rechter tegen stalker: ‘De liefde is voorbij’

Publicatie: do 18 juli 2019 18.00 uur

LEEUWARDEN - ‘De liefde is voorbij’. Politierechter Klaas Bunk zei het donderdag meer dan eens tegen een 50-jarige Wijnjewoudster die terechtstond omdat hij zijn ex-vriendin ruim een half jaar stalkte. De man leek na het beëindigen van de relatie in juli vorig jaar zijn vriendin niet los te kunnen laten. In de maanden daarna stuurde hij talloze sms’jes, appjes, mailtjes en brieven naar de vrouw.

Geld ‘om wat leuks te doen’

Zij had een keer 100 euro in de brievenbus gevonden en een van haar kinderen kreeg een verjaardagskaart met 50 euro. Ook had ze 350 euro gekregen, ‘om een keer wat leuks te gaand doen’. De man was zelfs een keer de woning van de vrouw, ze woont in Drachten, binnengedrongen. Ze lag zelf te slapen op de bank en schrok zich wezenloos. Ondanks een zogeheten ‘stopgesprek’ bleef de Wijnjewoudster zijn ex benaderen.

Onderdeel van de therapie

Ook een locatie- en contactverbod via justitie leek niets uit te halen. Het verbod duurde drie maanden, meteen daarna schreef de Wijnjewoudster een brief aan zijn ex, waarin hij spijt betuigde en beloofde dat hij haar met rust zou laten. Volgens zijn zeggen had hij de brief met goedkeuring van zijn therapeut op de bus gedaan, als onderdeel van de therapie. Bunk kon het allemaal moeilijk geloven.

Naar de gevangenis

‘Dit moet echt stoppen, helemaal. Als u zo door blijft gaan, belandt u op een gegeven moment in de gevangenis’, waarschuwde de rechter. De verdachte zei dat de vrouw hem telkens opnieuw opzocht en dat hij daardoor van slag raakte. ‘Het is aantrekken en afstoten geweest’. De reclassering schatte de kans dat de Wijnjewoudster opnieuw in de fout als hoog in. Het opzoeken van zijn ex leek een obsessie te zijn geworden.

Niet in de straat komen

‘Niets lijkt verdachte tegen te houden’, schetste officier van justitie Peter van der Spek. Hij eiste een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, proeftijd drie jaar. Bunk nam de eis over. Hij bepaalde dat de Wijnjewoudster zich moet laten behandelen en dat de reclassering toezicht moet houden. Hij mag niet in de straat komen waar zijn ex woont en hij mag geen enkele manier contact met haar zoeken. ‘Zelfs niet per postduif’, waarschuwde de rechter.