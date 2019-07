Notoire inbreker gebruikt jarenlang valse papieren

Publicatie: do 18 juli 2019 17.00 uur

LEEUWARDEN - Voor de diefstal van een elektrische fiets en het bezit van een vals rijbewijs en een vervalste id-kaart is een 49-jarige man veroordeeld tot 120 dagen cel. De man, geboren in voormalig Joegoslavië, pikte de elektrische fiets op 20 maart bij een woning aan de Ladeweg in Burgum. Hij werd ook verdacht van een inbraak in Hurdegaryp: eveneens op 20 maart werd er ingebroken in een woning aan de Kobbeflecht. De bewoners misten 500 euro.

Een dag later was er een inbraak in een woning aan de Markt in Burgum. Daar bedroeg de buit een flesje cola en 100 euro. De verdachte werd van beide inbraken vrijgesproken. De Leeuwarder rechtbank concludeerde dat het bewijs ontoereikend was: er waren geen getuigen die de man bij de inbraken konden plaatsen. Ook werden er geen sporen gevonden die hem konden belasten. Zelf had hij ontkend.

De man is geen onbekende van de politie: hij staat erom bekend dat hij zich bedient van aliassen. Ook toen hij op 21 maart werd aangehouden had hij vervalste papieren bij zich. De eerste veroordelingen voor diefstallen en inbraken dateren al van het begin van deze eeuw. De man heeft de straf die hij donderdag opgelegd kreeg inmiddels uitgezeten. Hij kwam meteen vrij.