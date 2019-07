Fietser gewond na ongeval op Trekweg

Publicatie: do 18 juli 2019 15.13 uur

AUGSBUURT - Op de Trekweg bij Augsbuurt is donderdag rond 14.00 een fietser gewond geraakt. De man zou zijn aangereden door een auto, maar daar doet de politie op dit moment onderzoek naar. Wel is bekend dat de fietser dermate gewond is geraakt dat hij met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de traumaheli kwam ter plaatse voor medische ondersteuning.

De auto kwam vanaf de kant van de stort. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval en of de fietser daadwerkelijk geraakt is door de auto. De weg was tussen Kollum en Augsbuurt tot 15:45 uur afgesloten voor politieonderzoek.

