Gewonde bij auto-botsing in Burgum

Publicatie: wo 17 juli 2019 22.47 uur

BURGUM - Twee auto's zijn woensdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Kwekersstrjitte in Burgum. De oorzaak van het ongeval is onbekend. Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De bestuurder van de blauwe auto is meegenomen per ambulance.