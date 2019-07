Gewonde bij garagebrand in Nij Beets

Publicatie: wo 17 juli 2019 21.15 uur

NIJ BEETS - Bij een brand in een garage aan de Prikkewei in Nij Beets is woensdagavond een bewoner gewond geraakt. De man is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Door nog een onbekende oorzaak was er brand ontstaan in de garage. Door de brand raakte de bewoner gewond aan zijn gezicht.

De brandweer van Beetsterzwaag heeft de brand geblust.