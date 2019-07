Bestelbus rijdt lantaarnpaal uit de grond

Publicatie: wo 17 juli 2019 16.20 uur

DRACHTEN - De bestuurder van een bestelbus heeft woensdagmiddag een lantaarnpaal uit de grond gereden. Dit gebeurde omstreeks 15.50 uur op de Eikesingel in Drachten.

De inzittende raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer van Drachten is bovendien ter plaatse gekomen omdat de brandstoftank zou lekken.

