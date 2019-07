Besluit zandsuppletie Schiermonnikoog uitgesteld

SCHIERMONNIKOOG - Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld. Samen met het eiland en experts zal komend jaar gekeken worden hoe de kust zich ontwikkelt en of er naast een zandsuppletie alternatieve oplossingen zijn om de waterveiligheid te waarborgen. Over één jaar volgt een nieuw besluit over een mogelijke zandsuppletie. Een suppletie zal daardoor op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden.

De verwachting is dat op termijn een nieuwe zandplaat met het eiland zal verhelen en zo op natuurlijke wijze nieuw zand naar het eiland brengt. Het is echter erg onzeker wanneer de kust weer zal gaan aangroeien. Voor Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân staat de veiligheid voorop. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat door uitstel van de suppletie de veiligheid van het eiland voorlopig niet in het geding komt.