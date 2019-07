Iepenloft Burgum speelt in 2020 Schindlers List

Publicatie: wo 17 juli 2019 10.10 uur

BURGUM - Het iepenloftspul Burgum speelt in mei 2020 'Schindlers List'. 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog speelt het verhaal van zakenman Oskar Schindler, die in de oorlog 1100 Joden redde, zich af in de oude melkfabriek van Burgum.

De regie is in handen van Theo Smedes, die ook de toneelbewerking voor zijn rekening neemt. De audities zullen plaatsvinden op 21 september.