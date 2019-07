Drachtster Jumbo wordt flink uitgebreid

DRACHTEN - De Jumbo supermarkt, gelegen aan de Stationsweg 164 in Drachten, breidt uit. De Maripaan Groep exploiteert deze Jumbo en is sinds 2015 ook eigenaar van de omliggende grond waarop voorheen de busremise van Arriva was gevestigd. De uitbreiding vindt zodoende plaats op eigen terrein.

De Jumbo supermarkt wordt uitgebouwd tot ca 3.000 m2, waarmee de indeling van de winkel verbetert en zodoende voldoet aan de eisen die aan een moderne Jumbo worden gesteld. Na oplevering van de uitbreiding van de Jumbo zal de eigenaar van het winkelcentrum - Van Herk uit Rotterdam - enkele dagwinkels van de Ringweg naar de Stationsweg gaan verplaatsen en daarmee ruimte creëren voor de uitbreiding van de Aldi supermarkt aan de Ringweg.

De Maripaan Groep is trots dat, na jaren van inspanning, dit deel van Drachten nog mooier wordt. Voor de uitbreiding heeft de Maripaan Groep een bouwteamovereenkomst getekend met Bouwbedrijf Reitsma uit Drachten. Bouwbedrijf Reitsma is onderdeel van Volker Wessels en gaat de uitbreiding realiseren.