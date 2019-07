Stijlstoel verwijderd van rotonde De Drift

Publicatie: wo 17 juli 2019 08.35 uur

DRACHTEN - Rond een uur of tien is dinsdag de stijlstoel verwijderd vanaf de rotonde De Drift-Berglaan in Drachten. Voor velen was het een doorn in het oog, deze moderne stoel bij de meer honderd jaar oude drie Leilindes. Ze werden op 18 maart j.l. geplaatst en de stoel kwam even later. Veel mensen vonden dit een misser van de gemeente Smallingerland, dit past niet bij deze oude bomen.

De Leilindes waren afkomstig van de Dwarsvaart bij de aanleg van de

rotonde Dwarsvaart - Kaden - De Raai en werden eerst verplaatst om

hier definitief te worden herplaatst.

FOTONIEUWS