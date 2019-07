De Paardendagen: Foar elkoar en mei elkoar!

Publicatie: di 16 juli 2019 23.55 uur

DRIEZUM - Corry Konings, De Doelleazen, Jayden, Henk Bernard en de Radio Continu Drive-In Show. De (paarden)voetjes kunnen van de vloer tijdens de Nacht van de Paardendagen op donderdagavond. Traditiegetrouw is dit het feestelijke begin van een weekend vol gezelligheid.

Op 25, 26 en 27 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van gezelligheid geniet. De organisatie is er wederom in geslaagd om van de 30ste editie van de Paardendagen het mooiste evene- ment van Fryslân te maken. De fantastische aankleding van de hindernissen en de adembenemende ambiance maken een bezoek aan Driezum en Wâlterswâld meer dan waard. Ben u er ook bij?

De gezelligste familiedag van het jaar: de Boerendag

Voor elkaar en met elkaar. Dat is al jaren de slogan van de Paardendagen in Driezum-Wâlterswâld. Dit jaar organiseren we al weer de dertigste editie van de gezelligste familiedag van het jaar: de Boerendag. Op zaterdag 27 juli kan jong en oud zich vermaken op de Boerenmarkt met ruim vijftig standhouders. Maar er is meer. Wat te denken van een bungee trampoline, een veld vol trekkers en oldtimers en natuurlijk niet te missen ieder jaar: de vee- en geitenkeuring. Dit wil je niet missen. Noteer alvast in de agenda: de Boerendag op zaterdag 27 juli 2019. Doe uw voordeel door nu alvast online uw kaarten te bestellen. Kijk op www.paardendagen.nl

In Driezum-Wâlterswâld weten we al dertig jaar hoe je een feestje moet geven. Van hapjes en drankjes tot de muziek; alles is tot in de puntjes geregeld. Van de allerkleinsten tot de ‘oldtimers’ onder ons, voor iedereen is wat te zien en te doen. Denk bijvoorbeeld aan de show met de Tinkers van het Heavy Horses Showteam? En ook de vrijheidsdressuur demo van Famke Dijkstra wil je voor geen goud missen.

Stalen zenuwen bij de Boerenboelgoed

Tijdens de Boerendag is er ook dit jaar de traditionele Boerenboelgoed, waarbij antieke spullen en schatten uit grootmoeders tijd onder de hamer komen. Ware ‘pronkjes’ die tijdens een spectaculaire bieding naar de liefhebber gaan. Stalen zenuwen en het nodige lef komen hierbij zeker van pas. Daarmee is de Boerenboelgoed een prachtig schouwspel voor zowel de fanatieke deelnemers als de nieuwsgierige toeschouwers.

Bewonder de kampioenen

Driezum-Wâlterswâld is al sinds jaar en dag de trotse gastheer van de jaarlijkse Rundveekeuring van Noord-Friesland en de provinciale Geitenkeuring van Fryslân. Ook PKV Frysia organiseert sinds een aantal jaren haar jaarlijkse keuring tijdens de Boerendag. Kenners en liefhebbers komen van heinde en verre om de kampioenen te bewonderen.

Schoonheid en spektakel tijdens de Paardenkrachtenshow

Ook dit jaar kunt u weer genieten van een fantastisch programma tijdens de Paardenkrachtenshow. De show start met een waar defilé. Tijdens het defilé brengen we dit jaar een eerbetoon aan alle winnaars die de Paardenmarathon ooit op hun naam schreven. Som- mige namen zullen mooie herinneringen oproe- pen en anderen staan nog op ons netvlies gebrand. Het defilé belooft hoe dan ook een heus kampioe- nenbal te worden!

De dertigste editie van de Paardendagen kun je niet ongemerkt voorbij laten gaan, vindt een groep vrijwilligers van het eerste uur. Vandaar dat er een heuse menshow in elkaar getimmerd wordt door een groep van zo’n dertig menners en grooms. Allemaal vaste gezichten op de Paardendagen, die als slotact de toeschouwers trakteren op een wervelende show, waarin ze de meest spectaculaire onderdelen overdoen uit de dertig edities van de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld.

Kijk voor nieuws en het volledige programma op www.paardendagen.nl.

FOTONIEUWS