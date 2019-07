â€˜De coke vloog de deur uitâ€™ in De Westereen

‘De coke vloog de deur uit’ in De Westereen

Publicatie: di 16 juli 2019 12.55 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Nine Tromp heeft dinsdag celstraffen van 22 en 24 maanden geëist tegen drie cokedealers uit Dokkum en De Westereen. Volgens de officier heeft het trio zeker drie jaar lang cocaïne gedeald: vanaf begin 2016 tot aan februari van dit jaar, toen de mannen werden opgepakt. Voor een 24-jarige Dokkumer eiste de officier de hoogste straf: twee jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk.

‘Een paar keer’ coke verkocht

De Dokkumer is de enige die eerder is veroordeeld voor het dealen van drugs. In december 2016 kreeg hij een celstraf en een werkstraf omdat hij xtc had gedeald. Zelf zei hij dat hij in de zomer van 2016 twee maanden coke heeft gedeald. In 2017 zou hij ‘een paar keer’ coke hebben verkocht. Getuigen hadden de politie verteld dat de man al veel langer bezig was. Bovendien zou hij nauw hebben samengewerkt met een 54-jarige plaatsgenoot.

Kortere periode

Die hoorde dinsdag 22 maanden cel plus zes maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Dezelfde straf eiste de officier voor een 65-jarige inwoner van De Westereen. Hij zou de handel op een gegeven moment hebben overgenomen van zijn zoon. Ook hij verklaarde dat de periode waarin hij gedeald zou hebben veel korter was dan waar de officier van uit ging. Hij zou in augustus 2017 zijn begonnen.

‘De coke vloog de deur uit’

Volgens een getuige ging de handel voorspoedig: er zouden elk weekend duizenden euro’s bij de Westereender zijn binnengekomen. ‘De coke vloog de deur uit’, had de getuige tegen de politie gezegd. Van de opbrengst van de cokehandel zou de Westereender, die indertijd onder bewindvoering stond, onder andere een boot hebben gekocht. De 24-jarige Dokkumer zou zijn vaste leverancier zijn geweest. Ook hij zat, net als zijn medeverdachten, zonder werk zat en zou er een luxe levensstijl op na hebben gehouden.

‘Dealertelefoon’

Een van de getuigen had gezegd dat de Dokkumer ‘een grote man’ in de drugswereld was. In zijn ‘dealertelefoon’ waren 223 verschillende nummers opgeslagen. De officier ging er vanuit dat alle nummers van klanten van de Dokkumer waren. Tromp kondigde aan dat zij te zijner tijd nog met een zogeheten ‘Pluk-ze’ vordering zal komen, om het geld dat er is verdiend met de cokehandel op het drietal te verhalen.

De rechtbank doet op 30 juli uitspraak.