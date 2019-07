Balen hooi in brand in natuurgebied

Publicatie: di 16 juli 2019 12.00 uur

TWIJZEL - De brandweer van Buitenpost moest dinsdagmorgen om 8.18 uur uitrukken voor een brand in natuurgebied De Mieden in Twijzel. Een partij met balen hooi was in brand gevlogen.

De brandweer heeft het vuur geblust zodat het vuur zich niet kon verspreiden in het natuurgebied. Met een kraan werden de balen uit elkaar gehaald. Het is een strop voor It Fryske Gea, omdat de partij hooi (bedoeld als paardenvoer) al was verkocht.

