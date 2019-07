Dokkum Beach 2019

Publicatie: ma 15 juli 2019 20.40 uur

DOKKUM - Dit weekend was het parkeerterrein aan de Harddraversdijk in Dokkum omgetoverd tot een heus zomers zandstrand. Het parkeerterrein was omgeven met tenten, strandvlaggen en een beachbar, voor de vijfde editie van Dokkum Beach.

De zaterdag was er de gehele dag beachvolleybal 4 x 4 waaraan 72 recreatieteams deelnamen. Ook op de zondag waren er verschillende wedstrijden. Zo waren er naast recreatievolleybal ook footvolleybal wedstrijden en volleybalwedstrijden voor echte volleyballers. Zondag waren er zo'n 50 teams.

Om de velden bespeelbaar te maken werd het parkeerterrein voorzien van een flinke laag zand. Naast het sportieve gedeelte was er ook ruimte voor ontspanning. Zo waren er optredens van DJ's en bands die zorgden voor een muzikaal geluid tijdens het volleyballen.

FOTONIEUWS