Opkikkerdag voor Douwe (15) en gezin uit Drachten

Publicatie: ma 15 juli 2019 17.53 uur

DRACHTEN - Voor Douwe (15) en zijn gezin uit Drachten stond zaterdag als een unieke dag op de planning: hún Opkikkerdag. De ene na de andere verrassing stond deze dag op ze te wachten. Met als doel? Alle zorgen even vergeten en met het gezin volop genieten. Douwe is namelijk ziek. Dit heeft impact op zijn leven, maar ook op van dat van de rest van zijn gezin. Daarom nam Stichting Opkikker ze mee naar een wereld waar de ziekte even géén hoofdrol speelt: de unieke Opkikkerwereld.

Het gezin werd deze dag onder andere omgetoverd tot echte brandweerlieden, hun hulp was namelijk hard nodig. Commandant Snorrebaard riep door de portofoon dat er een brandje was gesignaleerd! Hup, daar gingen ze: met zijn alle de brandweerpakken aan en de brandweerauto in. Gelukkig waren ze snel bij de brand en konden ze het makkelijk blussen. Eenmaal terug bij de kazerne wilden de brandweerlieden nog een grapje met commandant Snorrebaard uithalen. Door de standaard van de fiets af te knippen. Helaas had de commandant het snel door en was de enige juiste oplossing deze weer aan elkaar te plakken. Opgelost.

Ook stond voor Douwe en zijn gezin een extra speciale activiteit op de planning. Ze brachten een bezoekje aan een heuse radiostudio. Douwe is namelijk gek op radio en heeft altijd al mee willen helpen bij het maken van een programma. Hier kon hij niet alleen luisteren en leren hoe ze een radio programma maken, hij mocht ook zijn handen uit de mouwen steken en helpen. Lokale Omroep Zeewolde verwelkomde het gezin in hun opgebouwde studio bij de haven van Zeewolde. Ze waren hier namelijk aanwezig om verslag te maken van de havendagen die daar plaats vonden. Na zelf een kort interview te hebben gegeven mocht hij plaatsnemen bij de techneut en de knoppen beheren. Ook ging hij naar buiten om live een interview te houden. Douwe was enorm verrast en heeft genoten.

Stichting Opkikker

Als je kind ziek is, kun je als gezin alle kracht gebruiken, kracht die er soms simpelweg niet (meer) is. Precies waar Stichting Opkikker bij helpt. Met een keten van kracht zetten zij zich elke dag vol overgave in om deze gezinnen, op de momenten dat het er echt toe doet, te ontzorgen en de energie te geven om door te gaan. Met man en macht, met vrijwilligers en enthousiastelingen, met donateurs en sponsors, wordt geholpen om gezinnen met een ziek kind een positieve boost te geven. Vandaag, morgen en volgend jaar. Zo bouwen ze aan een langdurige keten van kracht.

