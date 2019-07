Echtpaar Beintema-Veenstra 60 jaar getrouwd

KOOTSTERTILLE - Loco-burgemeester Harjan Bruining bracht op maandag een bezoek aan echtpaar Beintema uit Kootstertille. Zij vieren die dag hun 60-jarig huwelijksjubileum.



Gerrit Beintema is geboren op 20 augustus 1932 in Leeuwarden en mevrouw Beintema-Veenstra op 3 september 1933 in Twijzel. Het stel leerde elkaar kennen in een café op Swarteweisein. Meneer kwam vanuit Leeuwarden op de motor en mevrouw op de fiets vanuit Twijzel. Ze trouwden op 16 juli 1959 in de gemeente Achtkarspelen en kregen 2 kinderen, 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.



Na hun trouwen ging het echtpaar in Kootstertille wonen waar de kinderen werden geboren. Tijdens de schoolopleidingen van de kinderen woont het gezin 7 jaar in Leeuwarden om vervolgens terug te keren naar Kootstertille. De heer Beintema is werkzaam geweest als vrachtwagenchauffeur, kraanwagenchauffeur, torenkraanmachinist en de laatste 8 jaar van zijn arbeidscarrière als heftruckchauffeur.

Mevrouw Beintema-Veenstra werkte in een kledingzaak in Groningen maar is na haar trouwen gestopt. Ze zorgde thuis voor de kinderen en het huishouden. Mevrouw had als hobby’s: Borduren, breien en haken.

