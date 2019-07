Brommerrijder gewond na val bij Lauwerzijl

Publicatie: zo 14 juli 2019 14.14 uur

MUNNEKEZIJL - Op de Nittersweg bij Lauwerzijl is zondag aan het begin van de middag een brommerrijder gewond geraakt.

De brommerrijder was onderweg met zijn vriend die op een scooter reed, toen door een onbekende oorzaak de brommerrijder onderuit ging. Ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

De brommerrijder is behandeld in de ambulance en daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

