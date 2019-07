Meisje op fiets aangereden; auto rijdt door

Publicatie: zo 14 juli 2019 03.55 uur

URETERP - Op het kruispunt van de Tolheksleane met de Boerestreek bij Ureterp is in de nacht van zaterdag op zondag een meisje op fiets aangereden. Hierbij is ze op de weg gevallen en is de auto doorgereden. Het ongeval gebeurde rond 2.00.

Het meisje is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De fiets raakte door het ongeval aan de achterkant beschadigd. De politie heeft de situatie in kaart gebracht.