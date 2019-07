Bestuurder met schrik vrij na ongeval op N381

Publicatie: zo 14 juli 2019 03.36 uur

URETERP - Op de N381 ter hoogte van Ureterp is in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.30 een auto van de weg geraakt. Uiteindelijk kwam de bestuurder in de naastgelegen sloot terecht. Voor zover bekend raakte de man niet gewond.

Het ongeval gebeurde tussen Wijnjewoude en Drachten. De auto is door een ter plaatse gekomen berger uit de sloot gehaald. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.