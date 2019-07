Inzet traumahelikopter na wespensteek

Publicatie: za 13 juli 2019 22.28 uur

HOORNSTERZWAAG - Aan de Schoterlandseweg in Hoorsterzwaag is zaterdagavond een man in zijn keel gestoken door een wesp. Hierop vertoonde hij een allergische reactie en werd het mobiel medisch team van het UMCG ingevlogen.

Daarnaast kwam ook de politie en een ambulance ter plaatse. Het slachtoffer is voor onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.