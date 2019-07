SkÃ»tsjes zetten Eastermarder jubileum luister bij

Skûtsjes zetten Eastermarder jubileum luister bij

Publicatie: za 13 juli 2019 19.21 uur

EASTERMAR - Op het Burgumer Mar vond zaterdag een jubileumwedstrijd plaats met een aantal skûtsjes. De wedstrijd was ter ere van het 12,5 jarig bestaan van stichting ‘it Eastermarder skûtsje’ ('SIES'). Toch was het uiteindelijk Sikke Heerschop uit Rotterdam die er met de winst vandoor ging.

Sinds 2007 heeft Eastermar een eigen skûtsje met de naam ‘it doarp Eastermar’. Hiermee vaart de bemanning in wedstrijd verband mee in de IFKS. Het skûtsje wordt in de vaart gehouden door de familie Tadema (eigenaren), stichting ‘it Eastermarder skûtsje’ en een heleboel vrijwilligers en bemanning. Doel van de stichting het is onderhouden van het skûtsje en het promoten van Eastermar.

De omstandigheden waren gunstig, droog en de wind zette aan tot zo rond de 4 bft. Uit het SKS veld waren er een aantal deelnemers. Sytze Brouwer kwam met de Gerben van Manen, het Heerenveenster skûtsje dus, Gerhard Pietersma stond aan het helmhout van de Twee Gebroeders van Earnewâld en Douwe Visser voerde de mannen van it Doarp Grou, het Grouster skûtsje dus, aan.

Namens de IFKS waren uiteraard it Doarp Eastermar met schipper Geale Tadema, de Wylde Wytse van Sikke Heerschop uit Rotterdam, De Zes Gebroeders van Klaas Kuperus uit Makkum, de Raeder Roek van Sijmen Kalsbeek uit Raerd en de Jonge Rein van Erik Jonker uit Wytgaard die acte de présence gaven.

