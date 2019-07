Tessa Neefjes wint wielerronde Ternaard

Publicatie: za 13 juli 2019 18.30 uur

TERNAARD - Zaterdagmiddag is Tessa Neefjes uit Wervershoof winnaar geworden van de tweede wielerronde voor vrouwen tijdens ‘De omloop van Ternaard’. Zoals elk jaar wordt het bekende rondje door het dorp en langs de zeedijk gefietst.

Net als vorig jaar is ook dit jaar de wielerronde uitgebreid met een wedstrijd voor dames op de namiddag. De dames startten om 16.00 uur en de heren gingen om 18.15 uur van start. Het parcours ging door het centrum van Ternaard en langs de zeedijk.

Na Tessa Neefjes in een tijd van 1.43.37.999, kwam Andrea van Loo uit ‘t Harde als tweede over de finish in een tijd van 1.43.38.535, gevolgd door Marthe Roose uit Enumatil met een tijd van 1.43.38.762.