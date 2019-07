3e Open toerrit Jister brommer Club in Ee

Publicatie: za 13 juli 2019 18.15 uur

EE - Zaterdagmiddag vertrokken zo'n 85 brommerrijders vanuit Ee voor een toertocht van zo'n 80 kilometer door de Noardeast Fryslân.

De deelnemende nozems verzamelden zich in Ee en na een korte uitleg vertrok het stel in de richting van Oostrum. De tocht ging via o.a. Morra, Niawier, Hantumeruitburen, Hantum en Holwerd. Na zo' 30 kilometer was er een tussenstop in het Amelander Veerhuis in Holwerd. Na de tussenstop ging de toertocht via Blije, Hegebeintum, Wanswerd, Burdaard, Aldtsjerk, Readtsjerk, Broeksterwâld, Driesumen werd afgesloten met warme broodjes in het café in Ee..

