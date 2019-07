Fietsers in botsing op Skeanewei bij Kortehemmen

Publicatie: za 13 juli 2019 10.40 uur

KORTEHEMMEN - Op de Skeanewei bij Kortehemmen zijn zaterdagochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een ambulance en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Een man, die op een wielrenfiets zat, moest met een gebroken neus naar het ziekenhuis worden overgebracht. Een andere fietser is uiteindelijk ook meegegaan met de ambulance naar het ziekenhuis, omdat hij last van zijn buik had door de klap.

Een groepje wielrenners reden op de Skeanewei en van rechts kwamen een oudere vrouw en jonge man. Een wielrenner botste tegen de jonge man aan en vloog met zijn fiets over de kop. De jonge man en de wielrenner zijn uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd.

Tijdens het ongeval negeerde twee automobilisten een verkeersbord dat alleen bewoners de straat in mogen rijden. Deze kregen van de politie een bekeuring.