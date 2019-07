Dronken man maakt brokken met kinderen in auto

Publicatie: vr 12 juli 2019 18.57 uur

WARTEN - Een 38-jarige bestuurder uit Dordrecht is donderdag omstreeks 22.45 uur met zijn auto in de sloot gereden langs de Wâldwei ter hoogte van Warten. Het ongeval vond plaats om 22.45 uur. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De twee kinderen die in het voertuig zaten, zijn door familie opgehaald. Uit onderzoek van de politie werd duidelijk dat de man onder invloed van alcohol zijn voertuig had bestuurd. Tevens bleek hij niet in het bezit van een rijbewijs. Afhankelijk van de uitslag van de bloedproef zal er proces-verbaal opgemaakt worden door de politie. Voor de kinderen is er een zorgmelding gedaan.