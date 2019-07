Vrouwen stelen bij zes winkels: 1 week cel

Publicatie: vr 12 juli 2019 14.35 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt bij winkeldiefstallen van een strooptocht als de dieven bij drie winkels of meer spullen hebben gestolen. De twee vrouwen uit Drachten die vrijdag tegenover rechter Gustaaf Wijnands zaten voldeden ruimschoots aan dat criterium. Op 21 augustus vorig jaar hadden ze bij maar liefst zes winkels in Joure van alles gestolen: van visvoervlokken bij een dierenspeciaalzaak tot douchegel, oorbellen en ondergoed bij de Action en de Hema.

Diefstallen in Burgum

Het was niet de eerste keer dat de Drachtsters op dievenpad waren, het was ook niet voor het eerst dat ze dat tezamen deden. Eind september 2015 hadden ze de middenstand van Burgum met een bezoekje vereerd. Die keer was er nog een vrouw bij en werden er bij vier winkels dingen gestolen. De Drachtsters kregen in november 2016 werkstraffen. De rechter hield sterk rekening met de persoonlijke omstandigheden van de vrouwen: de jongste moet in haar eentje voor zeven kinderen zorgen.

Twee kinderen

Beide vrouwen spraken met de reclassering. De 37-jarige leek niet echt goed in te zien dat wat ze deed fout was. Ze was boos en gefrustreerd geraakt omdat ze geen geld heeft. Dat was voor haar de rechtvaardiging om uit stelen te gaan. De reclassering schatte in dat de vrouw door begeleiding en trainingen tot andere inzichten kan komen. De andere verdachte had twee kinderen bij zich toen de diefstallen werden gepleegd.

Spelen met vuur

Een van de kinderen zou zelfs gestolen spullen in de auto van het tweetal hebben gelegd. Voor officier van justitie Marco van den Broek was de maat vol. ‘Het is spelen met vuur wat jullie doen’. De officier zag geen andere uitweg dan de dames naar de gevangenis te sturen. ‘Als beide verdachten vastzitten, plegen ze in ieder geval geen winkeldiefstallen’. Van den Broek eiste voor beide vrouwen 12 weken cel.

Omgaan met tegenslagen

De rechter deed het anders. Wijnands vond de eis ‘heel erg fors’ en gunde beide vrouwen nog een laatste kans. De Drachtsters moeten een week naar de gevangenis. Daar bovenop legde de rechter 50 dagen voorwaardelijke celstraf op met een proeftijd van drie jaar. De vrouwen komen onder toezicht van de reclassering en ze moeten behandelingen en trainingen volgen, onder andere over het omgaan met teleurstellingen en tegenslagen.