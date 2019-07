Het barst van het voordeel bij Cadeauvoordeel

Publicatie: vr 12 juli 2019 12.56 uur

DE WESTEREEN - Op 19 juli aanstaande is het alweer een jaar geleden dat Cadeauvoordeel in De Westereen de deuren van haar fysieke winkel opende. Dit willen de eigenaren niet ongemerkt aan u voorbij laten gaan, en daarom 10 dagen lang EXTRA voordeel bij de speelgoedgigant.

Cadeauvoordeel.nl is begonnen als webwinkel in Dokkum. Een loods vol handel werd al snel te klein voor de internetshop welke met lage prijzen en goede kwaliteit het 'World Wide Web' veroverde. Toen de kans kwam om een 'stenen' winkel te betrekken aan de Tsjerkestrjitte 3, was de keus snel gemaakt. Eigenaar Alex Wijnsma was immers al bekend met het pand, aangezien hij daar van 2003 tot 2009 de Markthal Zwaagwesteinde bestierde. Samen met z'n vrouw Ingrid heeft Alex na een intensieve verbouwing van het pand, de winkel feestelijk geopend op 19 juli 2018. En niet zonder succes! Steeds meer enthousiaste klanten weten de overzichtelijke winkel te vinden om een cadeautje te scoren. Elke dag weer valt het woord, wat een 'leuke' winkel!



Cadeauvoordeel doet zijn naam eer aan; leuke cadeaus voor ieder die iets te vieren heeft, en om de prijs hoef je het niet te laten. Door groot inkoop en partijmatig bijkopen is de klant verzekerd van een lage prijs en een super compleet assortiment. Ingrid en Alex zijn aangesloten bij een inkooporganisatie voor speelgoed en kunnen daardoor alles bieden wat je van een complete speelgoedzaak mag verwachten. Zoals speelgoed van de bekende merken; Play-doh, SES, Bruder, Little Tikes, Intex, Playmobil, Lego, Duplo, SportX, game on sport, Intex, etc etc. Maar ook de licenties van Disney, Brandweerman Sam, Paw Patrol, Frozen, Cars. Puzzels en spellen van Clementoni, Hasbro, MB, Jumbo.

Daarnaast zijn er nog leuke gadgets en woondecoraties die ervoor zorgen dat de winkel niet alleen toegankelijk is voor mensen die iets zoeken voor hun (klein)kinderen maar ook voor oma die 65 wordt bijvoorbeeld. Ook is er een mooie hoek met feestartikelen voor elke gelegenheid, als het nu gaat om een trouwerij, pensioen, Abraham, Sarah, het maakt niet uit, bij Cadeauvoordeel hebben ze het. Vlagjes, ballonnen, party-signs, feestlint, confetti, je kunt het zo gek niet bedenken en het is te koop in De Westereen.

Zowel via internet als in de winkel tegenover slagerij Riemersma vind je ook alles op het gebied van zwembaden en buitenspeelgoed. De rechtstreekse inkoop bij de fabrikant zorgt ervoor dat je nooit mis kunt grijpen op dit gebied. Grote en kleine zwembaden, trappen, filters, chloortabletten, pompen, luchtbedden, noem het maar op en het staat er. Bij heet weer is het dan ook smoordruk in de winkel. Ook is Cadeauvoordeel specialist in het leveren van trampolineonderdelen, randen, trappen, veren, veiligheidsnetten, matten, zijn een vast onderdeel van het assortiment. Deze staan niet allemaal in de winkel i.v.m. de ruimte, maar vragen kan altijd en online ziet u het laatste aanbod.

Een webshop niet meer weg te denken in het huidige detailhandel landschap en daar weten ze bij Cadeauvoordeel alles van, honderden pakketten per dag vinden hun weg via de winkel en magazijnen naar de vervoerders om deze vervolgens binnen 24 uur te leveren aan alle tevreden klanten. Via dropshipping zijn er op de website van Cadeauvoordeel meer dan 70.000 artikelen te bestellen. Veel meer dan speelgoed of gadgets, maar bijvoorbeeld ook witgoed en telefoonaccessoires zijn er te bewonderen. En ook hier weer zijn de prijzen vriendelijk en de service uitmuntend. Met alle liefde worden pakketjes ingepakt en verzonden.

Omdat de winkel 1 jaar bestaat en omdat Cadeauvoordeel is uitgeroepen tot winkelier van het jaar 2019 van Fryslân in de categorie speelgoed en cadeauwinkels hebben ze maar liefst 2 weken feest! Van 15 t/m 31 juli profiteert u van extra lage prijzen op speelgoed en maar liefst 50% korting op woondecoraties. Daarnaast maakt elke online en offline klant kans om het aankoopbedrag terug te winnen en als klap op de vuurpijl wordt er nog een mooie 3-in-1 barbecue verloop onder alle kopende klanten in deze periode. Hou voor meer acties de facebook pagina in de gaten en kijk op de website: www.cadeauvoordeel.nl

Cadeauvoordeel, voor ieder die iets te vieren heeft!

Tsjerkestjitte 3 – De Westereen

Open ma t/m vrij 9.00 – 17.30 uur

Zaterdag 9.00 – 17.00 uur

FOTONIEUWS