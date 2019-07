Rotterdammers stelen 8400 euro bij autobedrijf

Publicatie: vr 12 juli 2019 12.25 uur

LEEUWARDEN - Twee Rotterdammers die medio december vorig jaar 8400 euro stalen bij een autobedrijf in Burgum, moeten beide de gevangenis in. Politierechter Marc Brinksma veroordeelde het tweetal (59 en 63 jaar) tot zes en vier weken cel. Het geld was afkomstig van de verkoop van een auto en een reparatie. De eigenaar van het autobedrijf had het in zijn portemonnee gedaan en in een kast in het kantoortje gelegd.

Duidelijk op zoek

De Rotterdammers waren volgens eigen zeggen op zoek naar een bestelbus. Toen ze bij het autobedrijf kwamen, was de eigenaar afwezig. Er was een monteur, maar die was achter in de garage aan het werk. Op camerabeelden was te zien dat één van de mannen vrijwel meteen het kantoor in liep. De man was duidelijk op zoek naar iets.

Aangehouden bij tankstation

Geconfronteerd met de beelden zei de 59-jarige - de andere verdachte verscheen niet op de zitting - dat hij zichzelf niet herkende. Bij de politie had hij eigenlijk niets gezegd, maar na doorvragen van de rechter gaf hij toe dat hij in het kantoortje was geweest. Hij bleef ontkennen dat hij het geld had gestolen. De mannen waren aangehouden bij een tankstation bij Dronrijp.

Brutaliteit van de diefstal

Beide hebben een strafblad, vooral de jongste van de twee is veel vaker voor diefstallen en inbraken met politie en justitie in aanraking geweest. Voor hem eiste officier van justitie Margreeth Meijer een celstraf van zes weken. Voor de andere verdachte eiste Meijer een werkstraf van 80 uur. Brinksma stuurde beide Rotterdammers naar het gevang. Hij liet vooral de brutaliteit waarmee de diefstal was gepleegd zwaar meewegen. De verdachten moeten het gestolen geld terugbetalen aan de garagehouder.