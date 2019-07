Nieuwe vogelkijkhut bij aalscholverkolonie

EARNEWâLD - Midden op het water bij de Grutte Krite in Nationaal Park De Alde Feanen werd deze week de nieuwe vogelkijkhut in gebruik genomen: 'De Ielgoes'. De op palen gebouwde hut, is de opvolger van de hier eerder staande hut die vorig jaar zomer verwoest werd door brand. Een groot verlies voor vele vogelaars en bezoekers van De Alde Feanen.

Samen met leerlingen van ROC Friese Poort uit Drachten en Bouwbedrijf De Jong & De Wal uit Grou bouwde It Fryske Gea een nieuwe vogelkijkhut met een uniek uitzicht op de daar aanwezige aalscholverkolonie.

Alleen per boot bereikbaar

De vrij toegankelijke vogelkijkhut, die in de zomer van 2018 afbrandde, werd regelmatig gebruikt. Ondanks dat de hut alleen per boot bereikbaar is, was het een grote publiekstrekker onder bezoekers en vogelaars van de Alde Feanen. Naast de tientallen broedende aalscholvers was ook de zeearend vanuit de hut te zien. It Fryske Gea besloot dan ook de totaal vernielde hut opnieuw te laten bouwen en kreeg daarbij financiële steun uit een nalatenschap van het echtpaar Steigenga-De Roock. Gelijk werd de locatie van de hut iets veranderd, omdat de aalscholverkolonie in de loop der jaren wat is verschoven.

De kijkhut is voorzien van een aanlegsteiger die geschikt is voor tijdelijke aanleg van kleine bootjes. Opzichter Anton Huitema van It Fryske Gea is zeer verheugd met de heropbouw: "De nieuwe kijkhut is een aanwinst voor de beleving van dit prachtige gebied". Door de natuurbeschermingsorganisatie wordt erop toegezien dat er geen bootjes blijven liggen.

