Ook Achtkarspelen tegen gaswinning SuwÃ¢ld

Ook Achtkarspelen tegen gaswinning Suwâld

Publicatie: vr 12 juli 2019 10.59 uur

BUITENPOST - Achtkarspelen steunt haar buurgemeente Tytsjerksteradiel in de afwijzing voor gaswinning in Suwâld. Vermilion Energy is van plan om gas te gaan winnen en heeft bij het ministerie van Economische Zaken om een wijziging van het instemmingsbesluit Tietjerk gevraagd. Het winningsplan Tietjerk ligt gedeeltelijk in Achtkarspelen, in Drogeham en Harkema.

Het college van B&W van Achtkarspelen is het eens met Tytsjerksteradiel. Beiden vindt men dat de gaswinning moet stoppen. Aan het ministerie wordt een negatief advies gegeven.