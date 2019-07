Auto botst op boom op Rounwei in Warten

Publicatie: vr 12 juli 2019 10.55 uur

WARTEN - Een bestuurder is vrijdagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Warten. Het slachtoffer raakte rond 7.25 uur door onbekende oorzaak van de weg en botste op een boom langs de Rounwei. De boom knakte hierbij in tweeën.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

