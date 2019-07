'Overlast bij pannakooi liep spuigaten uit'

Publicatie: do 11 juli 2019 19.00 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast Fryslân (en daarvoor Dongeradiel) heeft bijna twee jaar lang omwonenden van de pannakooi in het Fûgellân in Dokkum genegeerd. Het verwijderen of verplaatsen van de pannakooi zou volgens de gemeente de overlast niet laten verdwijnen. Uit metingen zou zijn gebleken dat het bij deze pannakooi niet zou gaan om een 'lawaaiig type', zo stelde de gemeente. De rechtbank in Leeuwarden oordeelde vorige week vrijdag dat de pannakooi binnen een week gesloten moest worden totdat er een oplossing is.

Overlastgevers aangesproken

Er zijn verschillende controles geweest door BOA's en de politie, na de meldingen van geluidsoverlast. Ook is een jongerenwerker bij de pannakooi geweest. De politie heeft de overlastgevers aangesproken en eenmaal is er een waarschuwing gegeven. De buurtbewoners ervoeren echter dagelijks overlast, niet alleen overdag, ook 's avonds en 's nachts.

Drank en drugs

De omwonenden stelden dat de gemelde overlast in strijd is met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Dongeradiel. Het ging dan onder andere om verstoring van de openbare orde, hinderlijk drankgebruik, drugshandel, verontreiniging van het terrein en, zoals het officieel heet’, ‘natuurlijke behoefte doen’ bij de pannakooi. De rechtbank verklaarde het beroep van de buurtbewoners gegrond.

'Geconstateerde gebrek'

Volgens de rechter heeft de gemeente het handhavingsverzoek van de omwonenden 'te eng' opgevat. De gemeente ging er vanuit dat er enkel sprake was van geluidsoverlast. "Het handhavingsverzoek is echter breder", aldus de rechtbank. De gemeente moet nader onderzoek doen 'teneinde het geconstateerde gebrek te herstellen', aldus de rechtbank. Een eerste verzoek tot handhaving werd al in september 2017 gedaan.

'Onderneem actie'

Een quote uit de brief van de (bezorgde) omwonenden: "Gemeentebestuur onderneem actie, verplaats de pannakooi naar elders, verwijder de tafeltennistafel, het bankje etc. en geeft daarmee de omwonenden hun woongenot terug en geef daarmee het speelveldje en het kleine speelmateriaal terug aan de kinderen uit de buurt!"

Omdat de gemeente er in de tussentijd niet in is geslaagd ‘adequate maatregelen te treffen’, besloot de rechtbank tot sluiting van de pannakooi, in elk geval voor de duur van zes weken. In die zes weken wordt van de gemeente verwacht dat er een besluit wordt genomen omtrent de pannakooi.