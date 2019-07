WoonFriesland bouwt nieuw woongebouw in Burgum

Publicatie: do 11 juli 2019 14.00 uur

BURGUM - WoonFriesland gaat appartementen in Burgum vervangen. Het gaat om de vervanging van het appartementencomplex aan de Kûperstrjitte 4-58. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft medewerking verleend aan de herziening van het bestemmingsplan voor de bouw.

De vervangende nieuwbouw is qua afmetingen in strijd met de bouwregels van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moest hiervoor herzien worden. Omdat het nieuwe woongebouw zorgt voor verbetering en verduurzaming van de bestaande woningbouwvoorraad in de sociale verhuur, verleent gemeente graag haar medewerking.