Pannakooi dicht vanwege geluidsoverlast

Publicatie: do 11 juli 2019 12.26 uur

DOKKUM - De pannakooi in de wijk het Fûgellân in Dokkum is per direct door de gemeente Noardeast-Fryslân gesloten. De gemeente deed dit op last van de rechtbank Noord-Nederland naar aanleiding van geluidsoverlast.

"We plaatsten vandaag hekken om de pannakooi. Het is nog niet bekend hoe lang de sluiting zal gaan duren." zo laat de gemeente weten.